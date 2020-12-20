«Идеальная» Анастасия Костенко похвасталась рельефной фигурой на Мальдивах
Фото: @kostenko.94 / Instagram
Красотка Анастасия Костенко с особым трепетом относится к занятиям спортом. Модель совершенствуется изо дня в день, прибегая все к новым тренировкам. По приезде на Мальдивы звезда показала результат силовых упражнений и похвасталась рельефной фигурой. На фото Анастасия позирует с двумя дочерьми, для которых создали пляжные наряды в одном стиле с купальником звездной мамой.
Модель рассказала, как прошел перелет и первый день на острове: «Мы на месте! Долгий перелёт позади, выспались и пришли в себя. Вчера все смеялись, как меня вырубало на ходу, но я принципиально боролась со сном. Милана так искренне радовалась океану. Ева пока не совсем в теме, но белый песок и крабов-отшельников отметила сразу. P.S. Не смогла удержаться и в этот раз, заказала милые купальники для себя и девочек. Любимый мне до сих пор не может простить шорты с мороженками, поэтому я его пощадила».
Пользователи Сети восхитились фигурой модели и пожелали ей отличного отдыха: «Идеальная фигура», «Классная фото!!! Естественная шикарная фигура без ретуши!!!», «Вы потрясающая. Очень круто выглядите», «Какие красотки», «Как хорошо! Хорошего отдыха», «Какие милашки», «Райский рай. красивые девочки».
К слову, недавно мы писали, как дважды мама Костенко похвасталась рельефной фигурой после «огненной» тренировки. 26-летняя супруга футболиста Дмитрия Тарасова не теряет времени зря и тренируется буквально каждый день.
Фото: @kostenko.94 / Instagram
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