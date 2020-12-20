«Идеальная» Анастасия Костенко похвасталась рельефной фигурой на Мальдивах

Модель рассказала, как прошел перелет и первый день на острове: «Мы на месте! Долгий перелёт позади, выспались и пришли в себя. Вчера все смеялись, как меня вырубало на ходу, но я принципиально боролась со сном. Милана так искренне радовалась океану. Ева пока не совсем в теме, но белый песок и крабов-отшельников отметила сразу. P.S. Не смогла удержаться и в этот раз, заказала милые купальники для себя и девочек. Любимый мне до сих пор не может простить шорты с мороженками, поэтому я его пощадила».