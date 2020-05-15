«Дитя природы»: Ирина Гринева с венком на голове и естественным макияжем восхитила подписчиков

Поклонники сравнили Ирину, облаченную в красный наряд с вышивкой в этно-стиле, браслеты из ракушек и с дитя природы. Усиливает сходство и небрежная укладка с венком из полевых цветов на голове, и естественный макияж с акцентом на глаза. Деликатные, полупрозрачные серо-голубые оттенки подводки и теней делают взгляд пронзительным и глубоким, на губах артистки – матовая помада персикового оттенка. Фотография взволновала фолловеров Гриневой, которые поспешили ответить на ее вопрос в комментариях, а заодно и расхвалить красоту образа: «Смотрю на вас, такую солнечную, светлую, и хочется забыть о коронавирусной черноте....», «Лавандовая женщина», «Лето... точно будет пахнуть травой, лесом, полевыми цветами... будет разукрашено самыми красивыми закатами и рассветами... пением соловьев и журчанием воды... раскатами гроз и яркими радугами... всем, что мы можем увидеть своей душой!», «Будто подул теплый летний, вечерний ветерок с запахом ароматных полевых цветов», «Какая вы Красотка и Талантище!!!», «Как красиво! Смотрю и как будто звучит «Вальс цветов». Прекрасная девушка-лето, такая солнечная, светлая, впитавшая ароматы цветов и душистых трав, вы сама, как избранный редкий цветок. Я не знаю, каким будет это лето, но мне часто снится море, белые чайки и волшебные неповторимые рассветы», «Фото настолько красивое и реальное, что буквально ощущаю аромат трав и цветов!», «Неземной взгляд, глаз не отвести», «Какая красота и наполненность!», «Дитя природы, очень красиво!» – написали они в комментариях.

Фото: Instagram

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