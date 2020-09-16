Ирина Гринева в платье цвета острого перца произвела фурор на «Кинотавре»

47-летняя актриса блеснула в платье с силуэтом, цитирующим тенденции восьмидесятых: объемный верх, акцент на талии, юбка с асимметричным низом, мягкие драпировки. Наряд из фактурной ткани цвета острого перца подчеркнул роскошную фигуру и осиную талию кинозвезды. V-образный вырез Ирина акцентировала колье с крупной подвеской, а в комплект к нему взяла массивное кольцо. Дополнили образ лаконичные босоножки на тонких ремешках и шпильках дерзкой высоты, с которыми ноги кажутся бесконечными. Финальный штрих — миниатюрная кожаная сумка на короткой ручке, напоминающая винтажный чемоданчик.