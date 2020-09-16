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Ирина Гринева в платье цвета острого перца произвела фурор на «Кинотавре»

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Ирина Гринева произвела фурор на «Кинотавре» в платье цвета острого перца

Фото: Instagram @grinevaru

Фестиваль «Кинотавр» в самом разгаре и продолжает собирать звездных гостей в Сочи. Среди них оказалась и Ирина Гринева, которая произвела фурор своим появлением в эффектном наряде.

47-летняя актриса блеснула в платье с силуэтом, цитирующим тенденции восьмидесятых: объемный верх, акцент на талии, юбка с асимметричным низом, мягкие драпировки. Наряд из фактурной ткани цвета острого перца подчеркнул роскошную фигуру и осиную талию кинозвезды. V-образный вырез Ирина акцентировала колье с крупной подвеской, а в комплект к нему взяла массивное кольцо. Дополнили образ лаконичные босоножки на тонких ремешках и шпильках дерзкой высоты, с которыми ноги кажутся бесконечными. Финальный штрих — миниатюрная кожаная сумка на короткой ручке, напоминающая винтажный чемоданчик.

Ирина Гринева / Instagram @grinevaru

Фото Гриневой в Instagram восхитило поклонников, и актриса продолжает собирать комплименты. «Красавица!», «Ирина, выглядите великолепно! Вам так идет красный цвет», «Как всегда прекрасно выглядите», «Суперактриса!» — пишут в комментариях. О других стильных образах Ирины читайте в материалах Passion.ru.

Фото: Instagram @grinevaru

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