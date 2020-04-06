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Игорь Николаев выписывается из больницы в Коммунарке, куда попал с подозрением на коронаирус

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Николаев идет на поправку

Фото: Starface

60-летний композитор обратился за помощью к медикам в конце марта.

Композитор Игорь Николаев чувствует себя хорошо и из «коронавирусной больницы» в Коммунарке. Туда 60-летний артист попал с пневмонией и подозрением на коронавирус.

Врачи оказывали Игорю Николаеву всю необходимую помощь и сделали три теста на Covid-19, сообщает BAZA. Все они оказались отрицательными, и скоро артист будет дома.

Юлия Проскурякова с мужем Игорем Николаевым, сестрой и ее мужем

Фото: Instagram

Напомним, что в Коммунарке по-прежнему находится народный артист Лев Лещенко с супругой. У них коронавирус подтвердился.

Представитель певца вынужден был защищать его от нападок со стороны поклонников. Льва Валерьяновича обвиняли в легкомыслии. Народный артист после возвращения с женой из-за границы не выдержал необходимый двухнедельный карантин и общался с коллегами и участвовал в съемках. В том числе он был среди сотен гостей на дне рождения Аллы Крутой.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 6343 случая заражения Covid-19, из них 954 — за последние сутки, сообщает оперштаб.

Фото и видео: Instagram, Starface

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