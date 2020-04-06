Игорь Николаев выписывается из больницы в Коммунарке, куда попал с подозрением на коронаирус

Композитор Игорь Николаев чувствует себя хорошо и из «коронавирусной больницы» в Коммунарке. Туда 60-летний артист попал с пневмонией и подозрением на коронавирус.

Врачи оказывали Игорю Николаеву всю необходимую помощь и сделали три теста на Covid-19, сообщает BAZA. Все они оказались отрицательными, и скоро артист будет дома.