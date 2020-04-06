Игорь Николаев выписывается из больницы в Коммунарке, куда попал с подозрением на коронаирус
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Фото: Starface
Композитор Игорь Николаев чувствует себя хорошо и из «коронавирусной больницы» в Коммунарке. Туда 60-летний артист попал с пневмонией и подозрением на коронавирус.
Врачи оказывали Игорю Николаеву всю необходимую помощь и сделали три теста на Covid-19, сообщает BAZA. Все они оказались отрицательными, и скоро артист будет дома.
Фото: Instagram
Напомним, что в Коммунарке по-прежнему находится народный артист Лев Лещенко с супругой. У них коронавирус подтвердился.
Представитель певца вынужден был защищать его от нападок со стороны поклонников. Льва Валерьяновича обвиняли в легкомыслии. Народный артист после возвращения с женой из-за границы не выдержал необходимый двухнедельный карантин и общался с коллегами и участвовал в съемках. В том числе он был среди сотен гостей на дне рождения Аллы Крутой.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 6343 случая заражения Covid-19, из них 954 — за последние сутки, сообщает оперштаб.
Фото и видео: Instagram, Starface
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