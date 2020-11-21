Ида Галич с мужем и сыном появились на обложке глянца

Ида Галич, ее муж Алан Басиев и их сын Лео стали персонами номера журнала Ok-magazine, снявшись для его обложки. Стилисты создали утонченные и элегантные образы для молодой семьи. Знаменитая брюнетка позировала в черно-бежевом полосатом платье и с красивой укладкой, а ее супруг в коричневом смокинге и в классической белой рубашке. А их малыша нарядили в уютный темно-синий трикотажный костюмчик.