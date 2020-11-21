Ида Галич с мужем и сыном появились на обложке глянца
Фото: @galichida / Instagram
Ида Галич, ее муж Алан Басиев и их сын Лео стали персонами номера журнала Ok-magazine, снявшись для его обложки. Стилисты создали утонченные и элегантные образы для молодой семьи. Знаменитая брюнетка позировала в черно-бежевом полосатом платье и с красивой укладкой, а ее супруг в коричневом смокинге и в классической белой рубашке. А их малыша нарядили в уютный темно-синий трикотажный костюмчик.
«Леон - моя маленькая звездочка! Алан - большая», – шуточно подписала фотографию знаменитость.
Комплименты от фанатов не заставили себя ждать. «Копия мама», — прокомментировала Анна Семенович. «Какая же красивая семья!», — отреагировала Люся Чеботина. «Очень красивая и замечательная обложка», «Красавцы!», «Люблю вас!», «Леон создан для обложек. Дай Бог вашей семье счастья, любви и здоровья. У вас прекрасный сыночек», «Великолепные», «Малыш очень похож на вас», «Ида, вы очень красивые!», — осыпали Галич и ее мужчин приятными словами.
Фото и видео: @galichida / Instagram
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