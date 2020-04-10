Ида Галич рассказа, как ей за два месяца после родов удалось похудеть на 15 кг
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Ида Галич поделилась с подписчиками радостной новостью: за два месяца после родов она похудела на 15 кг, но останавливаться на достигнутом не собирается.
«Ну что? Гляжу на "старые" фотографии, а потом на себя в зеркало и думаю: "ну почти!". А если серьезно! Хочу поделиться: спустя два месяца минус 15 кг и более 10 см в талии, более 10 см ушел живот, около 8 см потерялись на бедрах. Я, конечно, сильно разожралась во время, но ни о чем на жалею, ибо это было лучшее время в моей жизни. До прежнего веса осталось 7 кг, но я хочу большего! Хочу наконец привести себя в комфортное для себя состояние! Чтобы хоть раз в жизни открыть руки. Это мой самый большой комплекс. Я хочу с помощью спорта и питания наконец сделать себя такой, какой я предстаю в своем воображении. Надеюсь, получится!», — поделилась планами на ближайшее будущее молодая мать.
«Ну а пока... Я уже неделю как вернулась в мир большого спорта, ибо после кесарева сечения мне два месяца на разрешено было нагружаться организм. Так что, еще немного и мотивационные посты начну писать», — добавила она.
Напомним, Ида Галич вышла замуж в мае 2018 года, а ее с мужем Аланом Басиевым первенец Леон родился в феврале 2020-го.
Фото и видео: Instagram
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