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Ида Галич рассказа, как ей за два месяца после родов удалось похудеть на 15 кг

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ида Галич

Фото: Instagram

Известная блогер рассказала фолловерам о борьбе с лишним весом и том, сколько ей еще нужно сбросить.

Ида Галич поделилась с подписчиками радостной новостью: за два месяца после родов она похудела на 15 кг, но останавливаться на достигнутом не собирается.

«Ну что? Гляжу на "старые" фотографии, а потом на себя в зеркало и думаю: "ну почти!". А если серьезно! Хочу поделиться: спустя два месяца минус 15 кг и более 10 см в талии, более 10 см ушел живот, около 8 см потерялись на бедрах. Я, конечно, сильно разожралась во время, но ни о чем на жалею, ибо это было лучшее время в моей жизни. До прежнего веса осталось 7 кг, но я хочу большего! Хочу наконец привести себя в комфортное для себя состояние! Чтобы хоть раз в жизни открыть руки. Это мой самый большой комплекс. Я хочу с помощью спорта и питания наконец сделать себя такой, какой я предстаю в своем воображении. Надеюсь, получится!», — поделилась планами на ближайшее будущее молодая мать.

«Ну а пока... Я уже неделю как вернулась в мир большого спорта, ибо после кесарева сечения мне два месяца на разрешено было нагружаться организм. Так что, еще немного и мотивационные посты начну писать», — добавила она.

Напомним, Ида Галич вышла замуж в мае 2018 года, а ее с мужем Аланом Басиевым первенец Леон родился в феврале 2020-го.

Фото и видео: Instagram

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