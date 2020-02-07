29-летняя Ида Галич родила первенца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Иды Галич
В эту пятницу, 7 февраля, отец 29-летней Иды Галич сообщил о рождени внука.
Позже молодая мама подтвердила факт рождения сына. «Басиев Леон Аланович. 9:47 утра. 3880 кг, 52 см. Это лучший день в моей жизни! Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом! У нас не все прошло, как мы предполагали (об этом позже, дорогие, сейчас все хорошо)», — написала она.
Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева в мае 2018 года через несколько месяцев после знакомства. Свою беременность Ида долго скрывала, и сообщила о ней весьма оригинальным способом — танцуя — после того, как ее заметили в центре планирования семьи.
В конце 2019 года журнал Forbes включил Иду Галич в список самых богатых инстаграмеров, первое место в котором заняла Ксения Собчак с доходом на рекламе в $1,6 млн. Наша героиня оказалась на 11-м месте с доходом в $0,55 млн.
Passion.ru поздравляет пару!
Фото и видео: instagram
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