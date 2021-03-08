Ида Галич раскрыла подробности развода с мужем

В комментариях девушки выразили звезде слова поддержки и поздравили ее с праздником. Поклонники считают, что у Галич еще все впереди, и ей не следует расстраиваться.

Напомним, недавно мы писали, что похудевшая после родов Ида Галич вышла в свет в эффектном мини. В своем блоге Ида показала фотографии, на которых заметно, что ее фигура действительно стала очень стройной и подтянутой.