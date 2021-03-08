Ида Галич раскрыла подробности развода с мужем
Фото: @galichida/ Instagram
Знаменитая брюнетка опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором поведала о том, что сейчас происходит в ее личной жизни. «Мой развод выпал на все семейные праздники. Это сложно объяснить, но в такие денечки накрывает как-то по-особенному. Мол, смотри! Какие все вокруг молодцы счастливые, а ты не правильная, у тебя не получилось. Такое себе развлечение. Сегодня, как и в другие «праздничные» дни мне совсем не хочется веселиться. И я учусь принимать себя такой. Не весёлой/ не смешной/ не пытающейся всем во всем угодить. И это моя маленькая победа. Я искренне вас поздравляю, девочки!», — написала Ида.
В комментариях девушки выразили звезде слова поддержки и поздравили ее с праздником. Поклонники считают, что у Галич еще все впереди, и ей не следует расстраиваться.
Напомним, недавно мы писали, что похудевшая после родов Ида Галич вышла в свет в эффектном мини. В своем блоге Ида показала фотографии, на которых заметно, что ее фигура действительно стала очень стройной и подтянутой.
Фото и видео: Instagram
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