Ида Галич о причинах развода с мужем: «Разный уровень доходов не при чем»

В комментариях Иду начали подозревать в меркантильности – якобы в разрыве с мужем виноват разный уровень дохода, а Басиев слишком мало получает.

В ответ на это Галич заявила, что это для нее не главное: «Я могу любить человека просто так».

Кроме того, в сториз Галич заявила, что не собирается раскрывать причину разрыва из-за ребенка:

«У нас ребенок. И одно мое неправильно сформулированное предложение об Аланчике, как о муже, может изменить у ребенка представление о нем именно как об отце. И это работает в обе стороны. Так что я надеюсь, нам хватит мудрости разойтись так, чтобы у малыша не возникало ощущение, что кто-то из его родителей не хороший человек».