Ида Галич о причинах развода с мужем: «Разный уровень доходов не при чем»
Фото: www.instagram.com/galichida/?hl=ru
Ида Галич, которая не так давно стала мамой, не может похвастаться безоблачной семейной жизнью – она решила развестись с супругом Аланом Басиевым. Однако предположения о том, что причиной разлада стал разный уровень доходов, она отрицает.
В декабре 2020 года подписчики начали замечать, что супруг блогера перестал появляться в ее Instagram. Позже и сама Туда призналась, что в их жизни начался новый этап, и с тех пор каждый сам за себя.
Фото: Фото из сториз Иды Галич
В комментариях Иду начали подозревать в меркантильности – якобы в разрыве с мужем виноват разный уровень дохода, а Басиев слишком мало получает.
В ответ на это Галич заявила, что это для нее не главное: «Я могу любить человека просто так».
Кроме того, в сториз Галич заявила, что не собирается раскрывать причину разрыва из-за ребенка:
«У нас ребенок. И одно мое неправильно сформулированное предложение об Аланчике, как о муже, может изменить у ребенка представление о нем именно как об отце. И это работает в обе стороны. Так что я надеюсь, нам хватит мудрости разойтись так, чтобы у малыша не возникало ощущение, что кто-то из его родителей не хороший человек».
Фото и видео: Instagram Иды Галич
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