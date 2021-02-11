Похудевшая после родов Ида Галич вышла в свет в эффектном мини

Ранее Ида дала советы женщинам, которые недавно стали мамами и недовольны своей фигурой:

«Мой посыл такой: ДАЙ СЕБЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ! Все потом скинется, все потом наладится! Перестань заниматься самобичеванием! Отпусти! Дай разобраться себе в происходящем. Перестроиться своему телу на новый этап. А потом, как будешь готова, как отдохнёшь, как отдышишься, ты сможешь взяться за свои лишние килограммчики, если у меня (той, которая ненавидит спорт и обожает есть) получилось скинуть более 25 кг, то у тебя, моя красотка, все случится и подавно! Там впереди ещё столько поводов будет впасть в депрессию, так что давай сейчас побережём твои нервы! Ты - мама! Ты уже самая красивая в этом мире, как минимум для одного маленького человека!».

В своем блоге Ида показала фотографии, на которых заметно, что ее фигура действительно стала очень стройной и подтянутой.

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