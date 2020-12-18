«Год был сложный для нас»: Ида Галич ответила на вопросы подписчиков о муже

Ида Галич ответила на вопросы своих подписчиков о ситуации с мужем. По словам подписчиков, о семейной жизни Иды переживает вся страна — подписчиков блогера интересно, как обстоят дела и идет ли дело к разводу.

Ида ответила на вопросы в своем сториз в Instagram:

«Ребятки, этот год был реально сложным. Я понимаю, что сама позвала вас в свою личную жизнь, в свою спальню в тот момент, когда вывалила все свое счастье в виде свадьбы и т.д. И глупо на моем месте кричать о том, чтобы вы эту тему оставили в покое. Отвечаю: у нас все хорошо. У каждого по-своему, насколько это возможно сейчас».

Подписчики полагают, что дело на этот раз действительно приблизилось к разводу, поскольку она отметила, что в их жизни начался новый этап.

Ранее, однако, Ида Галич вместе со своим супругом Аланом Басиевым и их маленьким сыном все вместе появились на обложке глянцевого журнала и позировали как семья. Совместное фото Ида выложила в своем Instagram, и оно получило многочисленные восхищенные комплименты от подписчиков. Сама Ида в подписи к фотографии только интересовалась, на кого больше поход и сын.