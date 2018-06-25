logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

И все-таки беременна? Ксения Собчак снова прячет живот с помощью «бабушкиного» платья

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Ксении Собчак

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Ксения Собчак подогрела слухи о своей беременности.

Слухи о второй беременности Ксении Собчак ходят уже давно. О нестабильном состоянии нервной системы молодой женщины все заговорили, когда она не выдержала нападок Владимира Жириновского в ходе предвыборных дебатов и охладила его пыл проверенным веками способом. На днях все обсуждали снимки, на которых грудь и живот молодой мамы выглядят чересчур объемными. Сегодня звезда снова подогрела слухи о беременности.

В своем блоге Ксения опубликовала фото, на котором она прикрывает живот сумочкой.

На другой фотографии Ксения запечатлена в «бабушкином» платье. Такое же в свое время ознаменовало ее первую беременность.

Видеоролик, который Яна Рудковская опубликовала в блоге со словами «предвосхищаю новые интересные и острые материалы» (правда, имела она в виду возвращение Ксении Собчак в L’Officiel), обещает вызвать массу комментариев.

Сама же Ксения отказывается говорить на тему второй беременности, она лишь намекает на лишние килограммы.

«Нужно принимать себя целиком, но это не значит, что не нужно работать, меняя себя. Для меня это важная тема, я, например, сейчас сама поправилась, но у меня нет идеи «я буду любить себя такой». Нет, я буду худеть», — говорила она в интервью с Wonderzine.com

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото
Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке
Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе
Платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста
Алла Пугачева не надела белье на прогулку с мужем и возмутила поклонников