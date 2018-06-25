И все-таки беременна? Ксения Собчак снова прячет живот с помощью «бабушкиного» платья

Слухи о второй беременности Ксении Собчак ходят уже давно. О нестабильном состоянии нервной системы молодой женщины все заговорили, когда она не выдержала нападок Владимира Жириновского в ходе предвыборных дебатов и охладила его пыл проверенным веками способом. На днях все обсуждали снимки, на которых грудь и живот молодой мамы выглядят чересчур объемными. Сегодня звезда снова подогрела слухи о беременности.
В своем блоге Ксения опубликовала фото, на котором она прикрывает живот сумочкой.
На другой фотографии Ксения запечатлена в «бабушкином» платье. Такое же в свое время ознаменовало ее первую беременность.
Видеоролик, который Яна Рудковская опубликовала в блоге со словами «предвосхищаю новые интересные и острые материалы» (правда, имела она в виду возвращение Ксении Собчак в L’Officiel), обещает вызвать массу комментариев.
Сама же Ксения отказывается говорить на тему второй беременности, она лишь намекает на лишние килограммы.
«Нужно принимать себя целиком, но это не значит, что не нужно работать, меняя себя. Для меня это важная тема, я, например, сейчас сама поправилась, но у меня нет идеи «я буду любить себя такой». Нет, я буду худеть», — говорила она в интервью с Wonderzine.com
Фото: instagram