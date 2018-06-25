И все-таки беременна? Ксения Собчак снова прячет живот с помощью «бабушкиного» платья

Слухи о второй беременности Ксении Собчак ходят уже давно. О нестабильном состоянии нервной системы молодой женщины все заговорили, когда она не выдержала нападок Владимира Жириновского в ходе предвыборных дебатов и охладила его пыл проверенным веками способом. На днях все обсуждали снимки, на которых грудь и живот молодой мамы выглядят чересчур объемными. Сегодня звезда снова подогрела слухи о беременности.

В своем блоге Ксения опубликовала фото, на котором она прикрывает живот сумочкой.