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Ксения Собчак прячет пышную грудь и округлившийся живот и рассуждает о любви

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ксении Собчак

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Поклонники восхищены изменившейся фигурой Ксении Собчак.

После рождения сына скандально известная Ксения Собчак сильно изменилась. Она стала более мягкой и женственной. В последнее время возможно даже черезчур.

«Все очень просто. Если ты говоришь прекрасной женщине, что она прекрасна, что ты ей даешь? Это не более чем факт, и он тебе ничего не стоил. Любить женщину за ее достоинства бессмысленно. Она заслужила это. Это плата, а не дар. А вот любить женщину за ее пороки — это и есть настоящий дар, потому что она не заслуживает этого. Любить ее за ее пороки, значит осквернить ради нее все понятия о добродетели, и это является истинной данью любви, потому что ты приносишь в жертву свою совесть, свой разум, свою честность и свое неоценимое самоуважение», — написала молодая мама сегодня в блоге.

Подписчики отметили изменившиеся формы звезды.

«На фото такая нежная и счастливая», «Я уверенна, что вас безмерно интересно друг с другом жить. Ох уж эти споры) тем более на таком уровне повышенного интеллекта», «Ксюш, у тебя очень красивый муж», «Платье на Ксении плохо сидит», «Зачем она так сиськи передавила?», «Ксюша ,ты поправилась или фото неудачное?», «Такая секасная здесь», — обсуждают фолловеры.

Им давно уже кажется, что Ксения Собчак снова беременна. Но она пока никак не комментирует свое положение.

Фото: AnatolyLomokhov/globallookpress, instagram

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