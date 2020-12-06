Лариса Гузеева поделилась редким фото с красавицей-невесткой: «Любимая Анечка»

Напомним, что Ольга Бухарова родилась у Ларисы Гузеевой в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. Пара поженилась в 1999 году. До этого актриса уже дважды была замужем. Во втором браке с редактором Кахой Толордавой у нее родился сын Георгий.

К слову, недавно мы писали, как дочь Гузеевой заявила, что не хочет встречаться с мужчинами старше 50-ти: «Это нездорово». Ольга рассказала поклонникам, что не понимает сверстников, которые строят отношения с пожилыми кавалерами.