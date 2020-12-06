Лариса Гузеева поделилась редким фото с красавицей-невесткой: «Любимая Анечка»
Фото: @larisa_guzeeva / Instagram
Лариса Гузеева редко публикует фотографии на своей странице в Instagram. Однако в порядке исключения телеведущая поделилась архивным снимком, сделанным в столице Италии. В кадре Лариса позирует в обнимку со своей невесткой Анной. Под снимком Лариса трогательно написала: «Чуть больше года назад мы с моей любимой Анечкой. Другая жизнь- другая я. Берегите своих, не трогайте чужих, радуйтесь каждому мгновенью. Жизнь прекрасна!»
Фолловеры похвалили Ларису за трепетное отношение к невестке и ласковые слова: «Повезло Анечке с мудрой и понимающей молодежь свекровью!», «Берите пример как нужно любить своих невесток! А любить надо как родную дочь!», «Мне так нравится как вы ее называете- Моя Анька. так любя и по доброму», «Невестку надо любить больше, чем родную дочь. Тогда и она будет к вам и всей вашей семье будет относиться с любовью и уважением. А сыну будет приятно», «Какая девочка приятная», «Вы настолько клевая, я даже сначала не узнала. Настолько молодая! Супер!!!обожаю Вас», «Хорошо, когда есть дочка, дочка-подружка. Будьте обе счастливы».
Фото: @larisa_guzeeva / Instagram
Напомним, что Ольга Бухарова родилась у Ларисы Гузеевой в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. Пара поженилась в 1999 году. До этого актриса уже дважды была замужем. Во втором браке с редактором Кахой Толордавой у нее родился сын Георгий.
К слову, недавно мы писали, как дочь Гузеевой заявила, что не хочет встречаться с мужчинами старше 50-ти: «Это нездорово». Ольга рассказала поклонникам, что не понимает сверстников, которые строят отношения с пожилыми кавалерами.
Фото: @_larisa_guzeeva / Instagram_
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