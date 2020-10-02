Лариса Гузеева сменила стрижку и сильно помолодела: «Больше 35 не дашь»
Фото: @larisa_guzeeva / Instagram
Звезду шоу «Давай поженимся» и актрису Ларису Гузееву с уверенностью можно назвать женщиной без комплексов. Звезда экрана не боится рисковать и часто экспериментирует со своей внешностью. В этот раз телеведущая решила обновить стрижку, сохранив при это свой привычный темный оттенок волос. Ранее актриса была блондинкой и носила пышную стрижку средней длины. Лариса сделала асимметричное каре, которое ей уложили крупными легкими прядями. После обновления прически телеведущая сразу сделала селфи в зеркале с золотой рамой рядом с портретом, который нарисовала ее дочь.
Фолловеры пришли в восторг от нового имиджа телеведущей и написали десятки комментариев о ее красоте: «Вау, какая Вы красивая, честно, помолодели», «Да вы и так идеальна. Так выглядите хорошо», «Какая Вы красивая!!!!! Всё -таки, красота никуда не уходит, она есть всегда!», «Вам тут больше 35 не дашь. И то с натяжкой», «Какая же ты красавица», «В любом возрасте красавица», «Красивая. Все равно настоящая красота никуда не уходит», «Идеальна во всем.......люблю и уважаю», «Красивая такая, всегда восхищаюсь вашей красотой», «Сильно помолодела».
Стремление к идеалу. Слева творчество младшей лет 15 назад. Образчик.
— написала Лариса Гузеева.
К слову, недавно мы писали, как сын Гузеевой отказывался называть ее мамой: «Когда он первый раз назвал меня, я встала на колени». Актриса и телеведущая призналась, что многие представительницы актерской среды не хотят, чтобы дети называли их словом «мама».
А тебе понравилось новая стрижка Ларисы Гузеевой? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @_larisa_guzeeva / Instagram_
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