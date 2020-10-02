Лариса Гузеева сменила стрижку и сильно помолодела: «Больше 35 не дашь»

— написала Лариса Гузеева.

К слову, недавно мы писали, как сын Гузеевой отказывался называть ее мамой: «Когда он первый раз назвал меня, я встала на колени». Актриса и телеведущая призналась, что многие представительницы актерской среды не хотят, чтобы дети называли их словом «мама».

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