Дочь Гузеевой заявила, что не хочет встречаться с мужчинами старше 50-ти: «Это нездорово»

«Нельзя, чтобы нравились люди, которые возрастом как твои родители. Это нездорово. Но мои ровесники...(крутит пальцем у виска)», — сказала Ольга. В тоже время девушка не стала отрицать, что могла бы познакомиться с таким мужчиной при определённом ряде условий: «Ну, если бы это был какой-то богатый мужчина, проживающий в Москве, может быть тогда я бы еще закрыла глаза на ту ситуацию. что ему должно быть за 50. Но ведь это какие-то рандомные люди, которые откуда-то оттуда, и которых я никогда в жизни не встречу. И которым не понравлюсь никогда, потому что ну кто это захочет?» — указывая на себя, поделилась дочь Гузеевой.

Ольга уже привыкла удивлять поклонников своими высказываниями. Недавно девушка заявила поклонникам, которые обнаружили у нее на безымянном пальце кольцо, что носит его только для того, чтобы к ней не приставали разные мужчины. Также дочь актрисы публиковала в соцсетях фото своей разгромленной комнаты после нервного срыва. Во всех спорных вопросах звездная мать всегда встает на сторону дочери и не позволяет комментаторам обижать ее девочку. «Подростки переживают все трагичнее и острее», — рассказала у себя в Инстаграм Гузеева, объясняя, почему позволяет дочери вести себя порой очень вызывающе.

Ольга Бухарова родилась у Ларисы Гузеевой в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. Пара поженилась в 1999 году. До этого актриса уже дважды была замужем. Во втором браке с редактором Кахой Толордавой у нее родился сын Георгий.