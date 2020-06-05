Лариса Гузеева показала, как выглядела в юности: «Сама себе отстригла челку»
Фото: Instagram Ларисы Гузеевой
61-летнюю телеведущую и актрису Ларису Гузееву с уверенностью можно назвать женщиной без комплексов. Звезда экрана признается, что не боится рисковать. Например, в юности Лариса сама подстригла себе челку — об этом гласит подпись под новым, архивным снимком в ее блоге: «18 лет. Сама себе отстригла чёлку. Всегда шла по краю бритвы. Спасибо, Господи, что не оставляешь».
«Красоту ничем не испортишь 😊👍», «Обалдеть», «Красивая и смелая», «Я думала, это ваша доча ) Как же вы похожи, вы красавицы», «Клеопатра! Роскошная женщина», «Натуральная красота, редкость в наше время», «Не, ну так-то ровненько получилось», «Доченька прям здесь на Вас очень похожа))) Красоткааа», «Вы красивая хоть с какой челкой….хоть лысая», «Вы потрясающая в любом возрасте!!!», «Быть роскошной у Вас в крови!» — комментируют снимок подписчики.
Отметим, что Лариса Гузеева практически не изменяет своему имиджу роковой брюнетки, однако некоторое время назад телеведущая стала блондинкой. Поклонники с восторгом оценили преображение Гузеевой, но нашлись и те, кому новый образ не понравился. «Дорогие подписчики, спасибо за внимание к моей скромной персоне! Мне комфортно в моём теле, в моём возрасте и с новым цветом волос. Будьте счастливы и любимы… Вас корёжит, что я без морщин, без седины и с белыми зубами? Ну так и вы следите за собой», — резко ответила хейтерам Лариса.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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