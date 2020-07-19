Сын Гузеевой отказывался называть ее мамой: «Когда он первый раз назвал меня, я встала на колени»

«Многие наши артистки думают, что если их будут называть по именам, типа Тамара, Валя, Зина — то эти старые женщины, автоматом станут молодыми», — поделилась актриса.

Также Лариса рассказала, что ее сын Георгий долго не называл ее мамой, но причина такого поведения ребенка была в другом. Сын Георгий родился у артистки от грузинского редактора Кахи Толордавы, а в Грузии слово «мама» означает «отец». Гузеева призналась, что долго пыталась переучить ребенка, и в конечном итоге, ей это удалось. : «Когда я говорила «Я мама», то он отвечал: «Нет, мама это Каха». И когда он первый раз назвал меня, я встала на колени в лужу прямо в дождь. «Ларой меня называют все, а мамой — только ты», - поведала актриса.

Сама телезвезда возраста не стесняется, и наоборот хочет, чтобы ее внуки обращались к ней «Бабушка».

«Когда я стану бабушкой Ларой, то буду вся такая продвинутая, на одной волне с внуками», — отметила Гузеева.

Лариса Гузеева актриса и телеведущая. Сегодня она ведет популярные программы «Давай поженимся!» и «На дачу!». Звезда трижды была замужем. Во втором браке с грузинским редактором Кахой Толордавой у нее родился сын Георгий, но брак продлился недолго из-за пагубной зависимости супруга. Сейчас актриса замужем за президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым. У пары есть дочь Ольга.