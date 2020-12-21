Сергей Лазарев показал редкое фото с подросшей дочерью — своей копией
Фото: www.instagram.com/lazarevsergey/
Сергей Лазарев поделился с подписчикам фото, на котором показал, как подросла его 2-летняя дочь Аня.
«Для меня как для артиста Новый год — это всегда горячий сезон в работе: записи программ для ТВ, фотосессии, мероприятия. Везде надо успеть! Но во всей этой суете очень важно уделять много времени семье и дому. Для меня Новый год — в первую очередь семейный праздник. Это елка, подарки, детский смех и наши семейные традиции. Непередаваемая атмосфера праздника и позитивные эмоции, которыми заряжаешься на весь декабрь», — подписал он снимок.
Фото: www.instagram.com/lazarevsergey/
«Какая прелесть», «Какие пупсы большие уже», «Никита с Аней так похожи», «С ума сойти, она даже улыбается, как папа!», «Невероятно красивое семейное новогоднее фото и настроение», «Вы все трое на одно лицо», «Аннушка уже такая взрослая, Никита — красавец», «Анюта подросла так», «Оба ребенка — папина копия, бывает же», «Какая кукляха Аннечка. Дай Бог вам здоровья в новом году», «Анна Сергеевна классная», «Ваша булка — просто огонь!», — прокомментировали поклонники Лазарева, резюмировав, что Аня растет очень похожей на отца.
Сергей Лазарев держал в тайне рождение обоих детей. О том, что он впервые стал отцом, певец рассказал, когда сыну было уже два года. После в интервью Сергей рассказывал, что с появлением ребенка на год перестроил свою жизнь — меньше гастролировал, после работы бежал домой, сам вставал к ребенку по ночам.
В 2019 году в Сети появилась информация, что у Сергея Лазарева родилась дочь. Тогда певец записал видео в обнимку с Никитой, где они посмеялись над этими слухами. Но через некоторое время в программе «Секрет на миллион» он все же признался, что у него есть и дочь Аня.
У детей Сергея Лазарева один отец и одна мать, но кто родил ему малышей, остается тайной.
Фото видео: Instagram Сергея Лазарева
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