«Грациозная красавица»: поклонники Марии Порошиной обсуждают ее образ в шикарном платье с жемчугом
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Фото: Starface
Мария Порошина приняла участие в съемках fashion-календаря благотворительного фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт». Красивым видеороликом со съемочной площадки Мария поделилась с подписчиками в Instagram.
Первым комментарий оставил Гоша Куценко, от которого Мария Порошина родила старшую дочь Полину. «Шикардос», — написал актер.
В день рождения актрисы 1 ноября Гоша Куценко признался, что Мария Порошина была его первой настоящей любовью. И именно он поддержал Марию, когда умерла ее мама. Не остались в стороне и другие фолловеры актрисы. «Как грациозно, изящно, красиво! А платье какое», «Вы, Мария, очень красивая женщина и талантливая актриса», «Шикарная», «Самая красивая», «Шикарная Мария», «Грациозная красавица», — написали ей в комментариях.
Напомним, Мария Порошина — мять пятерых детей. Отцом старшей Полины является Гоша Куценко, троих дочерей — Серафиму, Аграфену и Глафиру она родила в браке с актером Ильей Древновым, а младший сын Андрей родился в прошлом году. Его отца Мария не рассекречивает. Недавно актриса делилась с поклонниками секретами воспитания детей в такой большой семье.
Фото и видео: Instagram
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