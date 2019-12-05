«Грациозная красавица»: поклонники Марии Порошиной обсуждают ее образ в шикарном платье с жемчугом

Первым комментарий оставил Гоша Куценко, от которого Мария Порошина родила старшую дочь Полину. «Шикардос», — написал актер.

В день рождения актрисы 1 ноября Гоша Куценко признался, что Мария Порошина была его первой настоящей любовью. И именно он поддержал Марию, когда умерла ее мама. Не остались в стороне и другие фолловеры актрисы. «Как грациозно, изящно, красиво! А платье какое», «Вы, Мария, очень красивая женщина и талантливая актриса», «Шикарная», «Самая красивая», «Шикарная Мария», «Грациозная красавица», — написали ей в комментариях.

Напомним, Мария Порошина — мять пятерых детей. Отцом старшей Полины является Гоша Куценко, троих дочерей — Серафиму, Аграфену и Глафиру она родила в браке с актером Ильей Древновым, а младший сын Андрей родился в прошлом году. Его отца Мария не рассекречивает. Недавно актриса делилась с поклонниками секретами воспитания детей в такой большой семье.