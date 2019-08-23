«На них нельзя злиться»: 45-летняя Мария Порошина рассказала, как воспитывает пятерых детей

Накануне премьеры очередного сезона сериала «Родители», в котором Мария Порошина сыграла главную роль, актриса рассказала, как в жизни воспитывает пятерых детей.
В 2019 году прибавление случилось не только у Марии Порошиной, которая в январе родила единственного сына Андрея, но и у ее партнера по сериалу Александра Самойленко. Он стал отцом в четвертый раз в июле.
«Продолжение "Родителей" начали снимать, когда сыну было всего три месяца. Как и остальных детей, Андрюшу я кормила сама. Правда, в этот раз молоко закончилось раньше», - рассказала Мария Порошина «СтарХиту».
По сценарию образ героини Порошиной, которую тоже зовут Мария Михайловна, стал жестче. Но иногда актрисе хотелось играть добрую женщину.
«В реальной жизни я разная. Понимаю, что каждый ребенок требует индивидуального подхода. Одному срочно нужна ласка, в общении с другими требуется быть построже. Но самое главное — поддержка. Ребенку нужно говорить, что он самый лучший. Это дает силы. Но и перебарщивать нельзя».
Мария Порошина рассказала, что в детстве ей многое разрешали. Особенно отец. А одного взгляда мамы было достаточно, чтобы понять, что сделала что-то не так.
«Японцы считают, что до семи лет ребенок должен расти сам по себе. Папа рассказывал, что однажды маленькая я сидела на улице и шлепала ручками по луже. Сосед с удивлением спросил: "Миша, что она делает?". Папа спокойно ответил: "Мир познает". Я не сторонник крика в семье. Расстраиваюсь, когда люди орут. Можно вспылить, но злиться на детей нельзя», - резюмировала актриса.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global look press
Видео: youtube.com/ Россия. Кубань
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