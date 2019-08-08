«Боль не отпускает»: Мария Порошина рассказала, как переживает смерть матери

45-летняя Мария Порошина в начале 2019 года в пятый раз стала матерью. У актрисы родился сын Андрей. Кто отец мальчика Мария не рассказывает. В интервью изданию «7 дней» многодетная мать призналась, что остальные дети с радостью приняли малыша. ««Они Андрюшу обожают. Глаша братика целует, обнимает, хохочет с ним. Она девочка активная — как прижмет его к себе от души! Иногда из-за этого Андрюша буркнет, а потом как заулыбается, потому что очень любит ее, самую младшенькую из сестер! Груняша ему поет песенки. А Сима смотрит на Андрюшу и говорит: "Боже мой, как мило, ну как же это все мило! "» — рассказала Мария Порошина.
Но семейную идиллию нарушила смерть Марии – актрисы Наталии Красноярской. Мария рассказывает, что ей тяжело переживать этот период, и даже несколько месяцев спустя боль не отпускает.
«Мама была опорой и двигателем нашей семьи, моим бесценным другом и грандиозным помощником не только по жизни, но и в профессии. Она умела развеять мои профессиональные сомнения и страхи. Всегда говорила: "Все могут ошибаться! Не бойся! Иди вперед!". Без нее мне очень плохо. Только любовь ее друзей и учеников помогает держаться и идти дальше...», — рассказывает актриса.
Мария рассказала, что сейчас ей с малышом помогают остальные дети, особенно 23-летняя Полина. Актриса также признавалась, что в тяжелый период ее поддерживает бывший гражданский муж и отец старшей дочери – актер Гоша Куценко. «Спасибо, что поддерживаешь столько лет спустя. Верный друг и близкий человек», - благодарила она в социальной сети.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
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