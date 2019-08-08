«Боль не отпускает»: Мария Порошина рассказала, как переживает смерть матери

Но семейную идиллию нарушила смерть Марии – актрисы Наталии Красноярской. Мария рассказывает, что ей тяжело переживать этот период, и даже несколько месяцев спустя боль не отпускает.

«Мама была опорой и двигателем нашей семьи, моим бесценным другом и грандиозным помощником не только по жизни, но и в профессии. Она умела развеять мои профессиональные сомнения и страхи. Всегда говорила: "Все могут ошибаться! Не бойся! Иди вперед!". Без нее мне очень плохо. Только любовь ее друзей и учеников помогает держаться и идти дальше...», — рассказывает актриса.

Мария рассказала, что сейчас ей с малышом помогают остальные дети, особенно 23-летняя Полина. Актриса также признавалась, что в тяжелый период ее поддерживает бывший гражданский муж и отец старшей дочери – актер Гоша Куценко. «Спасибо, что поддерживаешь столько лет спустя. Верный друг и близкий человек», - благодарила она в социальной сети.