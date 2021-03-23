Госпитализированная со съемочной площадки Лера Кудрявцева вышла на связь из реанимации
Фото: instagram.com/leratv
У телеведущей с 2019 года нередко возникают проблемы со здоровьем. Сначала она оказалась в больнице из-за поврежденного грудного импланта, медикам пришлось выкачивать силикон из организма. В начале 2021 года заболела коронавирусом и отменила свою поездку на море. После выздоровления она упала, сломала крестец и в итоге несколько недель не могла подняться с постели. 22 марта Леру госпитализировали прямо со съемочной площадки.
Фото: instagram.com/leratv
Медики доставили ее в Клинический центр имени И.М. Сеченова и поместили в реанимацию. В видео звезда рассказала, что с ней произошло. В stories телеведущая уточнила, что попала в больницу из-за стресса.
«Пока, предварительно, нервы и стресс», — подчеркнула она. По словам звезды, врачи проверили ее сердце, сделали компьютерную томографию легких. Они не выявили серьезных причин для беспокойства. Утром 23 марта Кудрявцева должна пройти еще одно обследование.
Актриса добавила, что не падала в обморок, как об этом писали некоторые СМИ. Ей стало плохо на работе, и она попросила о помощи. «Мне стало трудно дышать, и в грудине заболело, я дико перепугалась, но в обморок не падала», — сказала она. По мнению Кудрявцевой, ей надо больше отдыхать.
Фото: Instagram/@leratv
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