Госпитализированная со съемочной площадки Лера Кудрявцева вышла на связь из реанимации

Медики доставили ее в Клинический центр имени И.М. Сеченова и поместили в реанимацию. В видео звезда рассказала, что с ней произошло. В stories телеведущая уточнила, что попала в больницу из-за стресса.

«Пока, предварительно, нервы и стресс», — подчеркнула она. По словам звезды, врачи проверили ее сердце, сделали компьютерную томографию легких. Они не выявили серьезных причин для беспокойства. Утром 23 марта Кудрявцева должна пройти еще одно обследование.

Актриса добавила, что не падала в обморок, как об этом писали некоторые СМИ. Ей стало плохо на работе, и она попросила о помощи. «Мне стало трудно дышать, и в грудине заболело, я дико перепугалась, но в обморок не падала», — сказала она. По мнению Кудрявцевой, ей надо больше отдыхать.