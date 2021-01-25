Лера Кудрявцева рассказала о своем состоянии после перелома

Лера Кудрявцева, которая вернулась домой из больницы после перелома крестца, впервые рассказала о своем состоянии в программе «Звезды сошлись».

Телеведущая заявила, что, несмотря на предписания врачей, лежать в больнице она не стала.

«Подписала бумагу, что отказываюсь от госпитализации, мне лежать проще в квартире. Вставать можно только в туалет, я это делаю с помощью трости».

В больнице ей установили перелом крестца в трёх местах и предписали постельный режим в течение трёх недель.

Дома у Кудрявцевой дочка, заботиться о которой ей помогает сестра. Телеведущая говорит, что двухлетняя Маша не понимает, что с мамой что-то не так, и ей требуется довольно много внимания.

Повреждения Кудрявцева получила в своем загородном доме, когда упала с лестницы, ведущей на чердак. По ее словам, она опрокинулась и упала на спину – около часа она не могла встать, пока не пришел супруг и не поднял ее. Сама Лера признается, что больше всего переживала из-за испуга ее дочки от громкого грохота и падения.