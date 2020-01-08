Горячий танец и роскошные формы 53-летней Сальмы Хайек восхитили Сеть

За 16 часов ролик набрал почти 1,5 миллиона «лайков» и более 2 тысяч комментариев.

Смелость — это то, чему действительно стоит поучиться у звезды мексикано-американского происхождения. Несмотря на цифру в паспорте, Сальма не отказывается ни от мерцающих пайеток, ни от экстремально коротких нарядов, ни от глубоких декольте. Как менялся стиль актрисы, смотрите здесь.