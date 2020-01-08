Горячий танец и роскошные формы 53-летней Сальмы Хайек восхитили Сеть
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Фото: Instagram Сальмы Хайек
53-летняя Сальма Хайек гордится своими формами. Буквально на днях она вышла на красную дорожку «Золотого глобуса» в платье Gucci с глубоким V-образным вырезом. А теперь в Instagram актрисы появилось видео, в котором она танцует горячий танец в сияющем наряде, подчеркивающем все изгибы ее роскошного тела.
За 16 часов ролик набрал почти 1,5 миллиона «лайков» и более 2 тысяч комментариев.
Смелость — это то, чему действительно стоит поучиться у звезды мексикано-американского происхождения. Несмотря на цифру в паспорте, Сальма не отказывается ни от мерцающих пайеток, ни от экстремально коротких нарядов, ни от глубоких декольте. Как менялся стиль актрисы, смотрите здесь.
Фото и видео: instagram
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