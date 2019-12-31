От нескромных микротопов до роскошных макси: как менялся стиль Сальмы Хайек с 90-х годов и до наших дней

Переходя на светлую сторону, Хайек никогда не проигрывает. Белые и бежевые платья в духе античных богинь ей определенно к лицу, правда, декольте и длина в этот период становятся куда скромнее, чем раньше. Внезапная скромность Сальмы в выборе нарядов не убавила блеска и высоты шпилек в ее образах для красной дорожки.

2013 – 2015 гг.