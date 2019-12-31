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От нескромных микротопов до роскошных макси: как менялся стиль Сальмы Хайек с 90-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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1999 г.

Фото: Dpa

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек осенью 2019 года отметила свое 53-летие. Смелость – то, чему действительно стоит поучиться у звезды, которая с годами не отказывается от мерцающих пайеток, платьев экстремально короткой длины и глубоких декольте. О том, что изменилось в стиле Сальмы с середины 90-х (и изменилось ли вообще), рассказывает Passion.ru!

1996 – 1999 гг.

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1996 г.

Фото: Globallook

Декольтированные шелковые платья, мини, не оставляющие места для фантазии и комбинации, ставшие визитной карточкой девяностых, – Хайек применяла все средства для того, чтобы подчеркнуть эффектную внешность и аппетитные формы. Среди секретов актрисы – микротопы, застегнутые на две пуговицы, акцентные украшения и как можно больше блеска.

2000 – 2005 гг.

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2000 г.

Фото: Eastnews

Сальма – обладательница женственной фигуры, на которую она зачастую и переводит фокус внимания. В ее арсенале – абсолютно прозрачные блузки из черной сетки, надетые в паре с классическими брюками, платья-футляры с открытыми плечами и соблазнительные макси. Цветовая гамма начала нулевых – символ бесконечной любви звезды к строгому черному цвету и насыщенному красному, который так идет жгучей брюнетке.

2008 – 2012 гг.

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2009 г.

Фото: Dpa

Переходя на светлую сторону, Хайек никогда не проигрывает. Белые и бежевые платья в духе античных богинь ей определенно к лицу, правда, декольте и длина в этот период становятся куда скромнее, чем раньше. Внезапная скромность Сальмы в выборе нарядов не убавила блеска и высоты шпилек в ее образах для красной дорожки.

2013 – 2015 гг.

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2013 г.

Фото: Globallook

Сальма Хайек знает наверняка: черные платья-футляры с головокружительно высокими шпильками – ее сильная сторона. Актриса смело идет на эксперименты с имиджем, но не всегда они играют на ее стороне. На контрасте с роскошным бархатом и струящимися шифоновыми платьями в пол – консервативные, порой даже странные образы с юбками и блейзерами и пышные наряды с вычурным декором.

2016 – 2018 гг.

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2016 г.

Фото: Globallook

На черном цвете звезда останавливается чаще всего, но добавляет в него самые яркие акценты – ярко-красные блузки, расстегнутые на первые несколько пуговиц, сапоги-чулки в оттенке электрический синий, а вместе с ними – цветочные принты и дерзкие кожаные текстуры. Настоящий талант Хайек – по поводу и без носить обувь на запредельно высокой платформе и шпильках.

2019 г.

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Фото: Dpa

Установка Сальмы Хайек во время светских выходов и в жизни – блистать. Этой тактики актриса придерживается уже не одно десятилетие и умело справляется с этой задачей. Она по-прежнему демонстрирует роскошные формы и по сей день может смело ими гордиться, подчеркивая изгибы облегающими платьями и декольте.

Ранее мы обсуждали шелковые платья и максимально откровенные декольте Скарлетт Йоханссон. О том, как менялась актриса, а вместе с ней – ее стиль, читайте на Passion.ru!

Фото: GettyImages, Dpa, Globallook, Eastnews

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