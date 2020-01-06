Сальма Хайек и Бейонсе устроили битву декольте на «Золотом глобусе»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Birdie Thompson/AdMedia
Актриса и певица выбрали наряды, во всей красе показавшие их фигуры.
И 53-летняя Сальма Хайек, и 38-летняя Бейонсе могут похвастаться аппетитными формами. Для прошедшей в минувшее воскресенье, 5 января, церемонии вручения премии «Золотой глобус» они выбрали наряды, во всей красе продемонстрировавшие их изгибы.
Сальма Хайек появилась на красной дорожке в комбинированном платье Gucci с V-образным вырезом.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Бейонсе также выбрала двухцветную модель от бренда Schiaparelli Haute Couture с объемными рукавами-буфами и декольте, не оставившим простор для фантазии.
А чей выход вам понравился больше?
Фото: Instagram, Globallookpress, East News
Видео: YouTube
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