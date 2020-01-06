Сальма Хайек и Бейонсе устроили битву декольте на «Золотом глобусе»

И 53-летняя Сальма Хайек, и 38-летняя Бейонсе могут похвастаться аппетитными формами. Для прошедшей в минувшее воскресенье, 5 января, церемонии вручения премии «Золотой глобус» они выбрали наряды, во всей красе продемонстрировавшие их изгибы.