Дженнифер Лопес рассказала о служебном романе в новом видео

Сегодня в Сети наконец появился новый видеоклип Дженнифер Лопес на испаноязычную песню Ni Tú Ni Yo, в котором она рассказала историю любви с сексуальным фотографом, которого сыграл Котан Фернандес. В кадре присутствовал и третий мужчина — бывший супруг певицы Марк Энтони, выступивший в роли ее продюсера.

Трек получился очень летним и жарким: его Дженнифер записала с кубинской группой Gente De Zona. Таким же вышел и клип: в большинстве сцен артистка демонстрирует свое идеальное тело в нарядах с откровенными декольте и разрезами. В финале же «модель» и вовсе обнажается на фоне тропических растений, растаяв под горячими взглядами возлюбленного.

Фото: кадры из клипа