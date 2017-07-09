Вот это разрез! В блоге Дженнифер Лопес появилось фото в провокационном платье
47-летняя американская певица Дженнифер Лопес знает толк в модных нарядах. Каждое появление знаменитости не остается вне поля зрения модных критиков.
Несколько часов назад в Instagram звезды появилось фото в провокационном платье с разрезами до талии. В подписи под снимком Дженнифер анонсировала выход клипа на новую песню Ni Tu Ni Yo.
#NiTuNiYo video Tuesday!! 9am on Telemundo!!!!! 🏝
Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)
Многие подписчики знаменитости оценили платье, которое подчеркнуло стройные ноги Лопес. Некоторые вспомнили, что в подобном платье несколько лет назад появилась на красной дорожке Кендалл Дженнер.
Мы публикуем видео с выступления Дженнифер Лопес в этом платье на концерте в честь Дня независимости США 4 июля.
А как вы оцените образ певицы?
Фото: instagram.com, globallookpress.com