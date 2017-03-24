После развода с Дженнифер Лопес Марк Энтони выбирает себе женщин все моложе. Недавно он развелся с 28-летней Шеннон Де Лимой, а теперь закрутил роман с 21-летней моделью. Вместе с Марианой Даунинг музыкант пришел на гала-вечер в честь своего благотворительного фонда Maestro Cares Foundation в Нью-Йорке.

Марк и Мариана появились на мероприятии в качестве пары. Они вместе вышли на красную дорожку и в обнимку позировали фотографам. Посмотрим, удастся ли Даунинг усмирить любвеобильного певца, рядом с которым после развода с Дженнифер Лопес надолго не задерживалась ни одна из многочисленных покоренных им красоток.

Фото: Getty, Global Look Press, Instagram