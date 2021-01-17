Глюкоза показала дочь-бунтарку с синим «ежиком» и ее повзрослевшую сестру

Напомним, что певица замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Вместе с супругом она воспитывает 9-летнюю дочь Веру и ее старшую сестру, 13-летнюю Лиду. Недавно Глюкоза резко высказалась о ненависти на фоне слухов о разладе с мужем. Певица ответила на поток негатива, льющийся на нее в социальных сетях: «Я – Глюкоза и я ненавижу! Ненависть – мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет все вокруг! Как артист, я каждый день сталкиваюсь с ненавистью, беспардонным вторжением в личную жизнь и прочей грязью, которая льется вокруг. И это единственное, что я готова ненавидеть!».

К слову, недавно мы писали, как Глюкоза поразила фанатов стильным, молодежным луком. Наталья Чистякова-Ионова показала подписчикам образ в тинейджерском стиле.

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