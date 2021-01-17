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Глюкоза показала дочь-бунтарку с синим «ежиком» и ее повзрослевшую сестру

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Глюкоза

Фото: @glukozamusic / Instagram

34-летняя певица опубликовала фото и видео из отпуска в США.

Несколько лет назад старшая дочь певицы Глюкозы Лидия радовала родителей милыми платьями и светлыми локонами, но к 13 годам девочка превратилась в настоящую бунтарку. На некоторых фото она выглядит едва ли не старше матери. Лидия носит короткую стрижку, красит волосы в розовый и с головой погружена в музыку. На отдыхе в США певица показала повзрослевших дочек. Лидия снова сменила имидж — и теперь она носит синий «ежик». На фото она позирует в ярком худи и металлических украшениях в одном местных кафе.

Фото: @glukozamusic / Instagram

На других Stories Глюкоза показала, как отдыхает в США и монет на сноуборде с мужем. По возвращении с очередного горнолыжного спуска певица сфотографировала младшую дочку Веру. Девочка позирует на крыше автомобиля на фоне их роскошного коттеджа. Вера заметно повзрослела и теперь одевается в стиле схожем со старшей сестрой.

Фото: @glukozamusic / Instagram

Напомним, что певица замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Вместе с супругом она воспитывает 9-летнюю дочь Веру и ее старшую сестру, 13-летнюю Лиду. Недавно Глюкоза резко высказалась о ненависти на фоне слухов о разладе с мужем. Певица ответила на поток негатива, льющийся на нее в социальных сетях: «Я – Глюкоза и я ненавижу! Ненависть – мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет все вокруг! Как артист, я каждый день сталкиваюсь с ненавистью, беспардонным вторжением в личную жизнь и прочей грязью, которая льется вокруг. И это единственное, что я готова ненавидеть!».

К слову, недавно мы писали, как Глюкоза поразила фанатов стильным, молодежным луком. Наталья Чистякова-Ионова показала подписчикам образ в тинейджерском стиле.

А вам понравились новые фото дочек певицы? Делитесь своим мнением в комментариях!

Фото: @glukozamusic / Instagram

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