Глюкоза резко высказалась о ненависти на фоне слухов о разладе с мужем

Одним из первых в комментариях к записи высказался Дима Билан: «Права ! Иногда хочется всему миру психолога пожелать или посоветовать !!! Или так : следующий наш «главный по тарелочкам» должен быть психологом ! До того оно (общество – прим.ред.) воспалено последние пару лет ... сдвиг очевиден в сторону ненависти ко всему , чувствую кожей ... пост 👏🏼».

«Ненависть, удел слабых людей, Натусик….🙌🏻👍🏻», — отметил DJ Грув.

А вы согласны с Натальей Ионовой?