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Глюкоза резко высказалась о ненависти на фоне слухов о разладе с мужем

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Ионова

Фото: Instagram Натальи Ионовой
Певица ответила на поток негатива, льющийся на нее в социальных сетях.

На днях в Сети появилась информация о том, что Наталья Ионова (настоящее имя певицы Глюкозы – прим.ред.) и Александр Чистяков находятся на грани развода. Артистка и ее супруг никак не прокомментировали эти сплетни, однако несколько часов назад в Instagram Натальи появился пост о ненависти. «Я – Глюкоза и я ненавижу! Ненависть – мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет все вокруг! Как артист, я каждый день сталкиваюсь с ненавистью, беспардонным вторжением в личную жизнь и прочей грязью, которая льется вокруг. И это единственное, что я готова ненавидеть!».

«Если раньше ощутить прилив этой мерзости было непросто, с появлением социальных сетей ненависть полилась через край. Кто-то таким образом сливает свою боль и злобу на мир, а для кого-то — это работа. Чем выше анонимность и возможность спрятаться за закрытой дверью интернета — тем больше ненависти вокруг. Ненависть высасывает всю жизнь изнутри. Единственное, что можно ненавидеть — саму НЕНАВИСТЬ! Так давайте делать это вместе! P.S. Милые мои хейтеры, я вас очень люблю, вы у меня замечательные ))», — подытожила Наталья.

Одним из первых в комментариях к записи высказался Дима Билан: «Права ! Иногда хочется всему миру психолога пожелать или посоветовать !!! Или так : следующий наш «главный по тарелочкам» должен быть психологом ! До того оно (общество – прим.ред.) воспалено последние пару лет ... сдвиг очевиден в сторону ненависти ко всему , чувствую кожей ... пост 👏🏼».

«Ненависть, удел слабых людей, Натусик….🙌🏻👍🏻», — отметил  DJ Грув.

А вы согласны с Натальей Ионовой?

Больше о Наталье Ионовой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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