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Глюк`oZa в розовом комбинезоне и «целловановых» сапогах впечатлила фанатов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Натаья Ионова

Фото: Instagram

Подписчики Натальи Ионовой отметили, что ее ванильно-карамельный образ идеален.
Наталья без косметики и с макияжем

33-летняя Глюк`oZa поделилась с подписчиками в Instagram кадрами новой фотосессии. Артистка позировала в «глухом» ярко-розовом комбинезоне и «целлофановых» сапогах.

Стилисты сделали певице кудри и нанесли неяркий макияж. Романтичности снимку придала легкая дымка, созданная игрой света.

Образ Натальи Ионовой впечатлил ее фанатов.

«Идеальна во всем! Красота неземная! Лучшая!», «Наталья, вы прекрасны», «Одна из самых красивых девушек», «Обалденная», «Глюкоза для глаз», — написали ей в комментариях.

Новый образ Глюк`oZы стал одним из самых скромных среди тех, что она демонстрировала за последнее время.

Артистка любит раззадоривать хейтеров смелыми, а порой даже откровенными фотосессиями. Так, однажды она появилась на сцене в кружевном белье, в другой раз позировала в необычной позе рядом с Иваном Ургантом, а еще показывала себя в «голом» купальнике.

Фото и видео: Instagram

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