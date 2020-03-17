Глюк`oZa в розовом комбинезоне и «целловановых» сапогах впечатлила фанатов

Новый образ Глюк`oZы стал одним из самых скромных среди тех, что она демонстрировала за последнее время.

Артистка любит раззадоривать хейтеров смелыми, а порой даже откровенными фотосессиями. Так, однажды она появилась на сцене в кружевном белье, в другой раз позировала в необычной позе рядом с Иваном Ургантом, а еще показывала себя в «голом» купальнике.