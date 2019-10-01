Нескромный разрез и бесконечные ноги: Глюк'oZa похвасталась нарядом «для особенной встречи»

Глюк'oZa позирует на фоне черного внедорожника в вечернем платье. Дизайн лаконичен: длинный рукав, отсутствие декольте, длина в пол. Внимание привлекает нескромный диагональный разрез от талии, декорированный металлическими цепочками на бедре. Образ дополнили черные босоножки на высоком каблуке и легкий макияж. «Для особенной встречи только особенный наряд» – подписала фото Ионова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Стройная фигура и дерзкий фасон платья вызвали бурную реакцию со стороны фолловеров. «Вот это девушка! Вот это ноги!», «Вау! Как богиня», «Если долго-долго смотреть на фото, то можно разглядеть и машину», «Статуэтка!», «Шикарное платье на шикарном теле» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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