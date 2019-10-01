Нескромный разрез и бесконечные ноги: Глюк'oZa похвасталась нарядом «для особенной встречи»

Стройная фигура и дерзкий фасон платья вызвали бурную реакцию со стороны фолловеров. «Вот это девушка! Вот это ноги!», «Вау! Как богиня», «Если долго-долго смотреть на фото, то можно разглядеть и машину», «Статуэтка!», «Шикарное платье на шикарном теле» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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