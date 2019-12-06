«Куда муж смотрит»: провокационные снимки Глюк'oZы с Иваном Ургантом обсуждают в Сети

«Красотка вы конечно», «Она одна из немногих девушек, которые с возрастом становятся только краше и лучше», «Красивая Наташа», «Так странно видеть вас в длинном платье. Вам очень идет», «Какое красивое платье», «Какая сексуальная коленка», «Где вы берете такие классные идеи для фото? Тоже хочется что-нибудь этакое. Надоели примитивные фотки в стиле "Я у дерева"», «2 фото правильное, а 1-ое веселое», «Красивая бы была пара», — обсуждают снимки одни.

«На всех так и лезет куда муж смотрит», «Зачем он лапает тебя???», «Глюкоза, почему вы всегда лезете на всех мужчин подряд? Именно лезете, карабкаетесь?!», «На лицо ему залезь», — критикуют другие.