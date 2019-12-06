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«Куда муж смотрит»: провокационные снимки Глюк'oZы с Иваном Ургантом обсуждают в Сети

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Глюк’Оzы

Кадры со съемок шоу «Вечерний Ургант», которое опубликовала певица в блоге, вызвали неоднозначные комментарии у ее подписчиков.

Наталья Ионова (Глюк'oZа) в эффектном платье стала гостьей шоу Ивана Урганта. «Ванечка, спасибо! Это был один из самых смешных и угарных эфиров», — написала она.

«Красотка вы конечно», «Она одна из немногих девушек, которые с возрастом становятся только краше и лучше», «Красивая Наташа», «Так странно видеть вас в длинном платье. Вам очень идет», «Какое красивое платье», «Какая сексуальная коленка», «Где вы берете такие классные идеи для фото? Тоже хочется что-нибудь этакое. Надоели примитивные фотки в стиле "Я у дерева"», «2 фото правильное, а 1-ое веселое», «Красивая бы была пара», — обсуждают снимки одни.

«На всех так и лезет куда муж смотрит», «Зачем он лапает тебя???», «Глюкоза, почему вы всегда лезете на всех мужчин подряд? Именно лезете, карабкаетесь?!», «На лицо ему залезь», — критикуют другие.

Фото и видео: instagram

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