Вера Брежнева показала забавное фото с дочкой Сарой: «Всего одна фото с отдыха»
Фото: www.instagram.com/ververa/
Вера Брежнева вернулась из путешествия и поделилась с подписчиками забавной фотографией из отпуска. На снимке Вера вместе со своей младшей дочкой Сарой плывет на круге, и лицо у Веры испуганное. Певица предложила поклонникам угадать, что же вызвало у нее такую реакцию, и почему за весь отпуск у них очень мало фотографий:
«Мы вернулись в зиму, неделя пробежала очень быстро... и за это время есть только одна фотка. Кто угадает почему?»
Подписчики предложили свои варианты, и отметили, что отпуск пошел Вере и ее дочке на пользу, выглядят они отлично:
«Ноль фоток - признак хорошего отдыха», «Первая мысль, что телефон утопили в первый же день после этой фотки, но вы слишком загорелые для первого дня)))», «Красавицы», «Потому что Вам так классно отдыхалось, что не было времени на какую то там фотосессию!», «Вы лучшие, любим вас».
Ранее Вера поделилась милым фото своей младшей дочки — «два цветочка в глазах мамы».
Фото и видео: Instagram Веры Брежневой
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