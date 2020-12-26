Вера Брежнева показала забавное фото с дочкой Сарой: «Всего одна фото с отдыха»

Вера Брежнева вернулась из путешествия и поделилась с подписчиками забавной фотографией из отпуска. На снимке Вера вместе со своей младшей дочкой Сарой плывет на круге, и лицо у Веры испуганное. Певица предложила поклонникам угадать, что же вызвало у нее такую реакцию, и почему за весь отпуск у них очень мало фотографий:

«Мы вернулись в зиму, неделя пробежала очень быстро... и за это время есть только одна фотка. Кто угадает почему?»