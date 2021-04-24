Главный астролог страны Володина рассказала, каким трем знакам зодиака май принесет «белую полосу»

Василиса Володина стала известной благодаря передаче «Давай поженимся!», где была ведущей вместе с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой.

Знаменитость рассказала, что в мае позитивные события ждут Козерогов, Тельцов и Раков. По словам астролога, представителям данных знаков зодиака будет сопутствовать удача весь месяц.

Козерогам звезда посоветовала забыть о денежных проблемах и о проблемах со здоровьем. Что касается Раков, Володина уверена, что в следующем месяце они смогут осуществить все заветные желания. Их интуиция и силы будут на высоте.

А Тельцам-трудоголикам хватит энергии на все задуманные дела. Но астролог подчеркнула, что представителям данного знака необходимо будет как следует отдохнуть и уделить время себе и саморазвитию. Кроме того, у них есть большая вероятность встретить любовь.

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