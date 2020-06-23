Известный астролог Василиса Володина назвала причину развода Харламова и Асмус: «Его ожидания не оправдались»

«Еще одно расставание на ретро-Венере. Гарик Харламов (28.02.1981) и Кристина Асмус (14.04.1988) объявили о предстоящем разводе. По горячим следам поясняю, кого винить: неудачную дату брака, совместимость или ту самую Венеру?

Самое важное: никого винить не надо. Планеты не хозяева нам, а друзья. Они не управляют нами, а отражают наши чаяния, мотивы, стремления, окружение. Гороскоп — подсказка, а не меч божий. Сваливать на него нет смысла. Есть смысл разбираться в его знаках.

А шепчет он, что в этой паре все было непросто — разные системы ценностей, представления о том, что такое чувства и семья. Процитирую простой и удобный способ анализа мужских предпочтений на примере Гарика. Его Венера в Рыбах, а Луна в Стрельце: «Жена должна соответствовать мне, крутому, стимулировать и поддерживать в убеждении собственного величия (например, пусть будет красавицей и популярной актрисой). И при этом она должна быть достаточно тихой, покладистой и нежной (а вот тут неувязочка, с яркой девушкой-Овном, у которой еще и Венера-Марс воздушные)», — написала астролог в микроблоге.