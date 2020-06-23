Известный астролог Василиса Володина назвала причину развода Харламова и Асмус: «Его ожидания не оправдались»
Фото: Instagram Кристины Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус накануне объявили о разводе после 8 лет брака и сразу стали самой обсуждаемой парой шоу-бизнеса.
Известный астролог Василиса Володина сразу же заглянула в гороскоп ньюсмейкеров и разложила по полочкам причины краха семьи артистов.
Фото: Instagram Василисы Володиной
«Еще одно расставание на ретро-Венере. Гарик Харламов (28.02.1981) и Кристина Асмус (14.04.1988) объявили о предстоящем разводе. По горячим следам поясняю, кого винить: неудачную дату брака, совместимость или ту самую Венеру?
Самое важное: никого винить не надо. Планеты не хозяева нам, а друзья. Они не управляют нами, а отражают наши чаяния, мотивы, стремления, окружение. Гороскоп — подсказка, а не меч божий. Сваливать на него нет смысла. Есть смысл разбираться в его знаках.
А шепчет он, что в этой паре все было непросто — разные системы ценностей, представления о том, что такое чувства и семья. Процитирую простой и удобный способ анализа мужских предпочтений на примере Гарика. Его Венера в Рыбах, а Луна в Стрельце: «Жена должна соответствовать мне, крутому, стимулировать и поддерживать в убеждении собственного величия (например, пусть будет красавицей и популярной актрисой). И при этом она должна быть достаточно тихой, покладистой и нежной (а вот тут неувязочка, с яркой девушкой-Овном, у которой еще и Венера-Марс воздушные)», — написала астролог в микроблоге.
Фото: Instagram Кристины Асмус
«Видим, что у г-на Харламова в принципе сложный комплекс ожиданий от женщины: задачи подруги жизни диссонируют с приятным ему типом поведения. Нужна «эмоциональная царица». А кто это — влиятельная истеричка? Доминирующая мазохистка? И т.п. Чувствуете, что образ негармоничен? Не по чину царице эмоции! А если эмоции, уже не царица.
И важный вопрос – почему брак рвется сейчас? Ретро-Венера в Близнецах вырастила желание освободиться от взаимной ответственности прямо завтра, хотя развод дело давно решенное. А вчерашнее солнечное затмение подтолкнуло к тому, чтобы объявить новую главу жизни для каждого из них», — Володина объяснила причины развода неоправдавшимися ожиданиями Гарика Харламова.
Фото: Instagram Кристины Асмус
Стало известно, что будут делить супруги при разводе. Недавно они переехали в 4-этажный особняк, и теперь предстоит решить, кому достанется элитное жилье. Кристина не скрывала, что дом купил Гарик, а у нее своего жилья нет. По сведениям издания «СтарХит», ежегодный доход Харламова составляет около 200 млн рублей, его супруга получает в разы меньше — около 30 млн рублей.
Гарик владеет несколькими дорогими автомобилями и у него есть квартира в Москве, у Кристины одна машина.
О том, кто еще из знаменитостей развелся после самоизоляции, читайте в статье на Passion.ru.
Фото: Instagram Кристины Асмус и Василисы Володиной
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