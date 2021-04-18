Стало известно, сколько зарабатывает главный астролог страны Василиса Володина

Среди клиентов Василисы много знаменитых людей, бизнесменов и политиков. Получить индивидуальную консультацию у самой Володиной по всем сферам жизни стоит от 140 до 300 тысяч рублей.

«Экономные» предложения у астрологини тоже есть. За 70-150 тысяч рублей она сможет описать тип партнера, подходящего ее клиенту для заключения брака, а также может рассказать, где его встретить. За эти же деньги Володина готова провести консультацию на тему деторождения и рассказать о возможности естественного зачатия или необходимости ЭКО.

Ответ на один конкретный вопрос от астролога стоит 25 тысяч рублей. Помимо звезды в ее Астроцентре работают и другие эксперты, которые за свои услуги берут меньше: например, за гороскоп способностей ребенка клиенты должны заплатить 18 тысяч рублей, об этом рассказывает KP.RU.

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