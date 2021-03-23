Главный астролог страны Василиса Володина об уходе из «Давай поженимся!» и страшной ошибке принца Гарри

Василиса Володина, самый известный астролог в России, в интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале рассказала об особенностях своей профессии и уходе с проекта «Давай поженимся!», а также прокомментировала громкий скандал в королевской семье Британии.

Василиса призналась, что она — высокооплачиваемый специалист, и стоимость ее консультаций может начинаться от 70 тысяч рублей — в зависимости от вопроса, который интересует ее клиента. Ее многие знают — в основном благодаря работе на популярном шоу «Давай поженимся!», которое Володина неожиданно для всех покинула.

Астролог подтвердила, что причиной ухода стало нежелание работать в коронавирус — Володина заявила, что болезнь для нее могла окончиться плохо. Она попросила снимать ее онлайн, но ей отказали.

«Я не понимаю, почему "Доброе утро" может снимать меня онлайн, а "Давай поженимся!" — нет», — говорит она.

Володина также прокомментировала самый громкий скандал за последнее время — историю с Меган Маркл и скандальным интервью. По ее мнению, принц Гарри, женившись на Меган, совершил страшную ошибку.

«Он попал в заложники просто. Своей любви, своих отношений, иллюзии, что он может быть счастлив», — говорит она.

То, что Меган не прижилась при королевском дворе, она считает закономерным.

«Меган — сама королева, красотка из Соединенных Штатов», — отмечает Володина. Астролог сравнивает ее с Кейт Миддлтон, Козерогом по гороскопу, для которой дворец — это ее сфера. Именно поэтому ей и удалось найти общий язык с королевой — Тельцом по гороскопу.

Большой ошибкой называет она и решение Гарри и Меган покинуть королевскую семью, а также дать скандальное интервью:

«Он просто не ведал, что творил», — говорит астролог, отмечая, что не как часть королевской семьи пара уже меньше интересна общественности, и потому старается привлечь внимание подобными шагами.