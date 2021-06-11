Гендиректор «Ералаша» написал заявление в полицию на молодую вдову Грачевского
Борис Грачевский ушел из жизни в начале 2021 года. После его кончины сообщалось, что он оставил немалое состояние молодой вдове Екатерине Белоцерковской и детям от разных браков.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Вскоре вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская, оставшаяся одна на руках с маленьким сыном, опровергла информацию о большом наследстве, но отметила, что все получат то, что им причитается, и выразила надежду, что раздел имущества не вызовет скандалов. Но получилось все наоборот.
В марте пост генерального директора «Ералаша» занял его соучредитель Аркадий Григорян, работающий в проекте с 1998 года. Он же получил большую часть авторских прав киножурнала.
После кончины Грачевского его вдова Екатерина Белоцерковская подружилась с его бывшей женой Анной Грачевской, чтобы бороться за права своих детей. Они заявляли, что доли в киножурнале были распределены неверно.
И теперь стало известно, что Григорян написал заявление в полицию на Грачевскую и Белоцерковскую. Он сообщил, что некие лица принуждают его передать свою долю в «Ералаше» в пользу любимых женщин покойного, сообщает «Пятый канал».
Григорян отказывается давать комментарии по этому поводу, отмечая лишь, что «новости распространяются со скоростью света».
Екатерина Белоцерковская не согласна с такими обвинениями: «Его доли там нет. Никто его ни к чему не склонял. Он пытался собрать всех наследников, но этого не получилось. Ничего не меняется», — прокомментировала она ситуацию.
Напомним, что у вдовы Грачевского растет годовалый Филипп, а у его второй супруги Анны — 8-летняя Василиса. Также у покойного остались двое взрослых детей от первой жены Галины.
Фото и видео: Instagram, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram