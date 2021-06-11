Гендиректор «Ералаша» написал заявление в полицию на молодую вдову Грачевского

В марте пост генерального директора «Ералаша» занял его соучредитель Аркадий Григорян, работающий в проекте с 1998 года. Он же получил большую часть авторских прав киножурнала.

После кончины Грачевского его вдова Екатерина Белоцерковская подружилась с его бывшей женой Анной Грачевской, чтобы бороться за права своих детей. Они заявляли, что доли в киножурнале были распределены неверно.

И теперь стало известно, что Григорян написал заявление в полицию на Грачевскую и Белоцерковскую. Он сообщил, что некие лица принуждают его передать свою долю в «Ералаше» в пользу любимых женщин покойного, сообщает «Пятый канал».