Молодая вдова Бориса Грачевского — о его наследстве: «Раздел должен пройти без скандалов»
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Борис Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года. Организм 71-летнего «папы» «Ералаша» не справился с коронавирусом. После его кончины стали появляться новости, что он оставил после себя многомиллионное наследство, на которое претендует его 35-летняя вдова Екатерина Белоцерковская, а также четверо детей: 48-летний Максим и 41-летняя Ксения (от брака с первой женой Галиной), 8-летняя Василиса от второй жены Анны (и тоже молодой), а также Филипп, которого Грачевскому Екатерина родила в апреле 2020-го.
В студии программы «Пусть говорят» вдова Грачевского опровергла слухи о несметных сокровищах, но отметила, что все получат все, что причитается. Екатерина также призналась, что ее покойный супруг подумывал о продаже бренда «Ералаш», чтобы в трудные времена его команда не осталась без работы и денег.
«Он о себе не думал, думал только о людях, — рассказала Екатерина. — Что же касается наследства, то все получат то, что положено по закону. Остальным будут заниматься юристы. Никто не будет обижен. Раздел имущества должен пройти спокойно».
В студии вдова Грачевского рассказала, что он всегда советовался с ней, когда работал над новой серией «Ералаша». «Если я говорила ему, что не смешно, он всегда живо реагировал: "Так, расскажи, почему тебе не смешно?". Конечно, ему это не нравилось, но терпел. Вообще "Ералаш" — это же не анекдоты. Это художественные фильмы. Короткий метр».
Ранее Екатерина Белоцерковская призналась, что предчувствовала смерть мужа. «Я проснулась с тревогой дома ночью. И в этот же момент проснулся сын и четко сказал: "Папа!". И раздался звонок. Раньше все время я звонила в больницу, они никогда. Я боялась брать трубку, потому что чувствовала, что мне сообщат плохие новости», — в слезах рассказала молодая вдова.
Напомним, Борис Грачевский был бессменным руководителем и вдохновителем «Ералаша» с 1974 года.
Фото и видео: Starface, Natalya Loginova, Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda, Instagram Юлии Беретты
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