Молодая вдова Бориса Грачевского — о его наследстве: «Раздел должен пройти без скандалов»

«Он о себе не думал, думал только о людях, — рассказала Екатерина. — Что же касается наследства, то все получат то, что положено по закону. Остальным будут заниматься юристы. Никто не будет обижен. Раздел имущества должен пройти спокойно».

В студии вдова Грачевского рассказала, что он всегда советовался с ней, когда работал над новой серией «Ералаша». «Если я говорила ему, что не смешно, он всегда живо реагировал: "Так, расскажи, почему тебе не смешно?". Конечно, ему это не нравилось, но терпел. Вообще "Ералаш" — это же не анекдоты. Это художественные фильмы. Короткий метр».

Ранее Екатерина Белоцерковская призналась, что предчувствовала смерть мужа. «Я проснулась с тревогой дома ночью. И в этот же момент проснулся сын и четко сказал: "Папа!". И раздался звонок. Раньше все время я звонила в больницу, они никогда. Я боялась брать трубку, потому что чувствовала, что мне сообщат плохие новости», — в слезах рассказала молодая вдова.

Напомним, Борис Грачевский был бессменным руководителем и вдохновителем «Ералаша» с 1974 года.