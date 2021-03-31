Место Бориса Грачевского в «Ералаше» занял Аркадий Григорян

Кроме того, месяц назад совместно с известным брендом детский театр-школа «Ералаш» презентовала коллекцию одежды.

Как пишет «Газета.Ru», Грачевский еще числится в числе учредителей. По истечении шести месяцев со дня смерти список может измениться, так как родственники погибшего худрука вступят в наследство.

Борис Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года. Организм 71-летнего «папы» «Ералаша» не справился с коронавирусом. После его кончины стали появляться новости, что он оставил после себя многомиллионное наследство, на которое претендует его 35-летняя вдова Екатерина Белоцерковская, а также четверо детей: 48-летний Максим и 41-летняя Ксения (от брака с первой женой Галиной), восьмилетняя Василиса от второй жены Анны, а также Филипп, которого Грачевскому Екатерина родила в апреле 2020-го.