Место Бориса Грачевского в «Ералаше» занял Аркадий Григорян
Фото: Global Look Press
Также он возглавил ООО «Продюсерский Центр Ералаш». Григорян работает в киножурнале с 1998 года. Он рассказал о планах развития «Ералаша» и анонсировал несколько проектов, связанных с ним. «Для нас важно продолжать съемки всеми любимых сюжетов киножурнала. В 2021 году проведем шестой ежегодный большой фестиваль "Ералаш"», — уточнил он. В мероприятии принимают участие ребята из стран СНГ, а главный приз — съемка в «Ералаше».
Кроме того, месяц назад совместно с известным брендом детский театр-школа «Ералаш» презентовала коллекцию одежды.
Как пишет «Газета.Ru», Грачевский еще числится в числе учредителей. По истечении шести месяцев со дня смерти список может измениться, так как родственники погибшего худрука вступят в наследство.
Борис Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года. Организм 71-летнего «папы» «Ералаша» не справился с коронавирусом. После его кончины стали появляться новости, что он оставил после себя многомиллионное наследство, на которое претендует его 35-летняя вдова Екатерина Белоцерковская, а также четверо детей: 48-летний Максим и 41-летняя Ксения (от брака с первой женой Галиной), восьмилетняя Василиса от второй жены Анны, а также Филипп, которого Грачевскому Екатерина родила в апреле 2020-го.
Фото: Instagram/@belotserkovskaia_official, Global Look Press, Instagram/@studiazvezd_ekb
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