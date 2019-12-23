«Я всегда рядом, я твой фанат навеки»: Наталья Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в белье

Модель опубликовала в социально сети архивный снимок со старшим сыном Лукасом в честь его совершеннолетия. На фото Наталья Водянова заснята в белье и розовых колготках, а рядом стоит малыш Лукас.

«Неужели это день настал?! 18 лет пролетели как один день, и сегодня совершенно официально ты становишься взрослым. Сегодня ты начинаешь новую главу книги, на переплете которой останется твое имя. Ты послушный сын, внимательный внук, заботливый старший брат и верный друг! Добрый, мыслящий, смелый, искренний, остроумный — весь в мать, а главное — скромный человек. Если без шуток, то я верю, что перед тобой открыты все дороги, ты сам добился и заслужил всего своим талантом и усидчивостью. Я очень горжусь тобой, я всегда рядом, я твой фанат навеки! С днем рождения, сынок! Мой самый вз(рослый)!», — написала Наталья.