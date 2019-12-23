«Я всегда рядом, я твой фанат навеки»: Наталья Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в белье
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Фото: Instagram
Наталья Водянова — мать пятерых детей. Троих старших — Лукаса, Неву и Виктора — она показывает в Instagram. Дети сопровождают мать во многих поездках. Лица младших сыновей Максима и Романа Наталья пока скрывает.
Модель опубликовала в социально сети архивный снимок со старшим сыном Лукасом в честь его совершеннолетия. На фото Наталья Водянова заснята в белье и розовых колготках, а рядом стоит малыш Лукас.
«Неужели это день настал?! 18 лет пролетели как один день, и сегодня совершенно официально ты становишься взрослым. Сегодня ты начинаешь новую главу книги, на переплете которой останется твое имя. Ты послушный сын, внимательный внук, заботливый старший брат и верный друг! Добрый, мыслящий, смелый, искренний, остроумный — весь в мать, а главное — скромный человек. Если без шуток, то я верю, что перед тобой открыты все дороги, ты сам добился и заслужил всего своим талантом и усидчивостью. Я очень горжусь тобой, я всегда рядом, я твой фанат навеки! С днем рождения, сынок! Мой самый вз(рослый)!», — написала Наталья.
Фото: Instagram
«Спасибо за все, что ты дала мне, включая свою ДНК. Мне очень повезло, что у меня такая невероятная и поддерживающая во всем мать. С днем рождения меня», — ответил Лукас.
«Люблю тебя, малыш. Эта фотография такая забавная, она отражение наших с тобой отношений. Мне кажется, ты до сих пор так же смотришь на меня и думаешь со смесью восхищения и сарказма: "что она задумала теперь?"», — ответила сыну модель.
Фото: Instagram
Напомним, троих детей Наталья Водянова родила в 10-летнем браке с Джастином Портманом, а двое младших сыновей появились на свет в отношениях модели с французским миллиардером Антуаном Арно.
Фото и видео: Instagram
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