Экс-возлюбленная Леонардо ДиКаприо вышла замуж за звезду фильма «Оторва»

Напомним, что с 2013 по 2014 год Гаррн состояла в отношениях с актером Леонардо ДиКаприо. Немецкая топ-модель даже переезжала на время в новую квартиру актера на Манхэттене и жила у него некоторое время. Для Алекса Петтифера брак с моделью стал не первым — в 2012 году он был помолвлен с актрисой Райли Кио, с которой познакомился на съемках фильма «Супер Майк».

К слову, недавно мы писали, как Анна Седокова тайно вышла замуж за Яниса Тимму. Брак стал для певицы третьим, а для ее молодого мужа вторым. Влюбленные решили не создавать много шума вокруг этого события.

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