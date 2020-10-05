Экс-возлюбленная Леонардо ДиКаприо вышла замуж за звезду фильма «Оторва»
Фото: @tonigarrn / Instagram
2 октября 28-летняя немецкая топ-модель Тони Гаррн сыграла свадьбу с 30-летним красавцем-актером Алексом Петтифером. О новом романе экс-возлюбленной Леонардо ДиКаприо стало известно в конце 2019 года, а в канун Нового года звезда фильма «Оторва» уже сделал Тони предложение руки и сердца. На момент предложения возлюбленные встречались всего 10 месяцев. Скромная свадьба прошла на родине топ-модели во дворце в Гамбурге, на которой присутствовали только родные и близкие друзья пары. Для торжества Тони выбрала необычный наряд — шелковое платье-комбинацию цвета ванили, соломенную шляпу с черной атласной лентой. Жених для торжества отдал предпочтение темно-серому костюму и голубой рубашке. На первой совместной фотографии супруги позируют в обнимку друг с другом, показывая золотые кольца и нежный поцелуй.
Под снимком Тони иронично написала: «Теперь ты действительно можешь называть меня женушкой». Актер тоже опубликовал милый снимок на своей странице в Instagram и написал: «Мистер и миссис Петтифер». В Stories топ-модель так же показала фотографии подготовки к торжеству. Тони сделала несколько селфи в зеркале во время создания укладки и макияжа, а затем при конечной примерке наряда.
Фолловеры остались в восторге от модного образа девушки и поспешили поздравить пару с бракосочетанием: «Вы прекрасны!», «Какие милые», «Потрясающие!», «Чудесная пара», «Поздравляем», «Долгих совместных лет жизни», «Какая прекрасная пара!».
Напомним, что с 2013 по 2014 год Гаррн состояла в отношениях с актером Леонардо ДиКаприо. Немецкая топ-модель даже переезжала на время в новую квартиру актера на Манхэттене и жила у него некоторое время. Для Алекса Петтифера брак с моделью стал не первым — в 2012 году он был помолвлен с актрисой Райли Кио, с которой познакомился на съемках фильма «Супер Майк».
К слову, недавно мы писали, как Анна Седокова тайно вышла замуж за Яниса Тимму. Брак стал для певицы третьим, а для ее молодого мужа вторым. Влюбленные решили не создавать много шума вокруг этого события.
А тебе понравились снимки Тони Гаррн? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @tonigarrn / Instagram
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