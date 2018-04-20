Как правильно ухаживать за волосами: советы от супермодели Тони Гаррн

Красавица идеально вписывается в новое позиционирование бренда Taft, каждый ее образ отличается от предыдущего и каждый остается на пике моды и популярности. К слову, топ-модель давно знакома с индустрией моды. Уже в возрасте 15 лет Тони подписала свой первый серьезный контракт. Сейчас же в ее списке огромное количество сьемок для рекламных кампаний и, конечно же, показы на лучших подиумах мира. Многие из вас могут также вспомнить девушку по головокружительному роману с одним из самых завидных женихов нашего времени – актером Леонардо Ди Каприо.
Passion.ru удалось лично пообщаться с Гаррн и подробно расспросить, как же нужно правильно ухаживать за волосами. Модель знает об этом как никто другой, ведь на протяжении многих лет Тони удается сохранить свой натуральный цвет, оставляя волосы упругими, гладкими и такими сияющими. «Из-за большого количества сьемок, смены имиджа и образов, волосам приходится непросто, - признается блондинка. Поэтому в обычной жизни я стараюсь как можно меньше воздействовать на них: не мою голову лишний раз, а при мытье обязательно добавляю в кондиционер пару капелек масла – так волосы питаются и становятся более живыми». Также модель поделилась, что никогда не сушит волосы феном: «От него мои локоны становятся ломкими, поэтому пусть высыхают сами».
Помимо этого, красавица рассказала, чем необходимо пользоваться при создании прически для важного случая в жизни: «Чтобы предстать во всей красе, всегда беспроигрышный и элегантный вариант – выпрямить волосы утюжком и завершить образ с помощью лака для волос Taft. Это может быть экстрасильная фиксация, чтобы создать более четкие линии, либо упругая фиксация для естественного варианта укладки». Но самым любимым средством Тони Гаррн признала следующий мастхэв – сухой шампунь: «Я обожаю объемные укладки, поэтому у меня всегда под рукой есть парочка баночек».
А как вы ухаживаете за своими волосами?
Текст: Татьяна Горшкова
Фото: Instagram.ru, архивы пресс-служб