Как правильно ухаживать за волосами: советы от супермодели Тони Гаррн

Помимо этого, красавица рассказала, чем необходимо пользоваться при создании прически для важного случая в жизни: «Чтобы предстать во всей красе, всегда беспроигрышный и элегантный вариант – выпрямить волосы утюжком и завершить образ с помощью лака для волос Taft. Это может быть экстрасильная фиксация, чтобы создать более четкие линии, либо упругая фиксация для естественного варианта укладки». Но самым любимым средством Тони Гаррн признала следующий мастхэв – сухой шампунь: «Я обожаю объемные укладки, поэтому у меня всегда под рукой есть парочка баночек».

А как вы ухаживаете за своими волосами?

Текст: Татьяна Горшкова

Фото: Instagram.ru, архивы пресс-служб