Андерсон, ДиКаприо, Терон ликуют: в Калифорнии запретили шить изделия из меха и мучить животных в цирках

Новый закон запрещает не только производство, но и ношение, и даже дарение изделий из натурального меха и кожи. Нарушители закона понесут административные наказания и заплатят штрафы.

В то же время под запрет не попадает воловья кожа, таксидермические продукты, кожа и мех, полученные на охоте по лицензии. Меховые изделия, используемые племенами коренных американцев, тоже освобождаются от запрета и налогов.

Подписанный губернатором закон защитил лошадей: теперь их нельзя будет отправлять на забой. А в цирках с 1 января 2023-го зрители не увидят таких животных, как тигры и слоны, и других экзотических представителей фауны.

Организация по защите прав животных «Люди за этическое обращение с животными» (PETA) высоко оценила эти шаги.