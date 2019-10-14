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Андерсон, ДиКаприо, Терон ликуют: в Калифорнии запретили шить изделия из меха и мучить животных в цирках

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Памела Андерсон призывает запретить использование диких животных в цирках

Фото: Instagram

Штат стал первым в США, введшим подобные ограничения.

В Калифорнии с 1 января 2023 года запретят производство одежды, обуви, аксессуаров из меха и кожи животных. Соответствующий закон подписал губернатор Гэвин Ньюсом, сообщает CNN.

Памела Андерсон на 35-летии организации PETA

Новый закон запрещает не только производство, но и ношение, и даже дарение изделий из натурального меха и кожи. Нарушители закона понесут административные наказания и заплатят штрафы.

В то же время под запрет не попадает воловья кожа, таксидермические продукты, кожа и мех, полученные на охоте по лицензии. Меховые изделия, используемые племенами коренных американцев, тоже освобождаются от запрета и налогов.

Подписанный губернатором закон защитил лошадей: теперь их нельзя будет отправлять на забой. А в цирках с 1 января 2023-го зрители не увидят таких животных, как тигры и слоны, и других экзотических представителей фауны.

Организация по защите прав животных «Люди за этическое обращение с животными» (PETA) высоко оценила эти шаги.

Пинк в поддержку животных

Фото: EAST NEWS

Известно, что многие знаменитости поддерживают PETA и выступают в защиту животных. Так, певица Pink несколько лет назад приняла участие в рекламной кампании: билборды с ее изображением были размещены по всей стране. Лозунг гласил: «Лучше я буду голой, чем надену кожу животных».

Борются за права животных Шарлиз Терон, Леонардо ДиКаприо, Натали Портман, Тоби Магуайр и другие знаменитости.

Шарлиз Терон: «Если вы не носите свою собаку, пожалуйста, не носите других животных»

Фото: EAST NEWS

Тем из знаменитых людей, которые все еще носят изделия из меха и кожи, придется от них отказаться в Калифорнии.

Фото: Instragram, East News

Видео: ODE

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