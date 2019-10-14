Андерсон, ДиКаприо, Терон ликуют: в Калифорнии запретили шить изделия из меха и мучить животных в цирках
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Фото: Instagram
В Калифорнии с 1 января 2023 года запретят производство одежды, обуви, аксессуаров из меха и кожи животных. Соответствующий закон подписал губернатор Гэвин Ньюсом, сообщает CNN.
Новый закон запрещает не только производство, но и ношение, и даже дарение изделий из натурального меха и кожи. Нарушители закона понесут административные наказания и заплатят штрафы.
В то же время под запрет не попадает воловья кожа, таксидермические продукты, кожа и мех, полученные на охоте по лицензии. Меховые изделия, используемые племенами коренных американцев, тоже освобождаются от запрета и налогов.
Подписанный губернатором закон защитил лошадей: теперь их нельзя будет отправлять на забой. А в цирках с 1 января 2023-го зрители не увидят таких животных, как тигры и слоны, и других экзотических представителей фауны.
Организация по защите прав животных «Люди за этическое обращение с животными» (PETA) высоко оценила эти шаги.
Фото: EAST NEWS
Известно, что многие знаменитости поддерживают PETA и выступают в защиту животных. Так, певица Pink несколько лет назад приняла участие в рекламной кампании: билборды с ее изображением были размещены по всей стране. Лозунг гласил: «Лучше я буду голой, чем надену кожу животных».
Борются за права животных Шарлиз Терон, Леонардо ДиКаприо, Натали Портман, Тоби Магуайр и другие знаменитости.
Фото: EAST NEWS
Тем из знаменитых людей, которые все еще носят изделия из меха и кожи, придется от них отказаться в Калифорнии.
Фото: Instragram, East News
Видео: ODE
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