«Утро начинается с бассейна»: Максим Галкин показал, как начинает день со своими детьми

Максим Галкин и его дети, Гарри и Лиза, показали, как они проводят утро. Оказалось, что звездное семейство начинает его прямо в бассейне.

На фотографии Максим Галкин купается в своем бассейне вместе с детьми, которые с удовольствием позирует и улыбаются в камеру.

Фотографии со своими любимцами сразу оценили его подписчики — Гарри и Лизу просто обожают: