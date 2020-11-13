«Утро начинается с бассейна»: Максим Галкин показал, как начинает день со своими детьми
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин и его дети, Гарри и Лиза, показали, как они проводят утро. Оказалось, что звездное семейство начинает его прямо в бассейне.
На фотографии Максим Галкин купается в своем бассейне вместе с детьми, которые с удовольствием позирует и улыбаются в камеру.
Фотографии со своими любимцами сразу оценили его подписчики — Гарри и Лизу просто обожают:
«Доброе и бодрое у вас!! Молодцы!», «Ваши крылья за спиной», «Сын просто копия папа», «Классное фото!!! Каждый выглядит как отдельная вселенная, и все же вместе!», «Доброе утро, веселая семейка!», «Дети очень похожи на вас, Максим!))», «Какая милота! Гарри на Филиппа похож немного», «Мамапапины копии», «Нежность...Абсолют счастья...Такое маленькое и такое большое счастье...Папка и дети...Дети и папка...Это всегда отдельная история», «Похожи! Фото очень милое!», «Доброе утро, любимая семейка рыбок», «Максим, вы тот человек, чьи шутки, юмор, творчество всегда актуальны!) Искренне восхищаюсь вами в первую очередь как человеком, личностью. Вы для меня пример позитивного настроя. Ваши пародии — это снос головы», «Ну и что может быть дороже этих мордашек!!».
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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