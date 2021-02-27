Гарику Харламову сделали операцию

Артист признался, что его проблемы со здоровьем образовались на фоне малоподвижного образа жизни. В недавнем интервью звезда Comedy Club уже рассказывал, что он лечил геморрой и камни в почках. Теперь стало известно, что совсем недавно из-за заболевания спины ему пришлось лечь на операционный стол.

Гарик Харламов не стал вдаваться в подробности болезни, но честно сообщил, что ему сделали операцию. «Да, мне операцию сделали…», — сообщил шоумен. Но сразу же заверил зрителей, что сейчас он чувствует себя нормально. «Давайте вернемся к юмору. Все хорошо», — подытожил шоумен.

Напомним, что в этом году Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись. Но несмотря на развод, в последнее время они проводят вместе много времени — ради дочери Анастасии.

К слову, ранее мы писали, что Валентин Юдашкин впервые рассказал о страшной болезни. Известный модельер решился на сложный разговор. В недавнем интервью дизайнер впервые за много лет рассказал о проблемах со здоровьем.