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Гарик Харламов переписал дом на свою дочь Анастасию

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Гарик Харламов с дочерью

Фото: www.instagram.com/garikkharlamov/

Стоимость недвижимости поставила 100 миллионов рублей.

Гарик Харламов и Кристина Асмус разобрались с совместной недвижимостью – домом за 100 миллионов рублей. Дом разместился около концертного зала «Барвиха Luxury Village», а его площадь составила 410 квадратных метров.

Гарик Харламов подписал документы, согласно которым недвижимость отойдет в собственность его дочери Анастасии. Девочке сейчас 6 лет.

Ранее Гарик Харламов и Кристина Асмус официально завершили бракоразводный процесс. Впервые новость о расставании звездной пары появилась в июне этого года. Поклонники Харламова и Асмус долгое время не верили, что они действительно решили расстаться, и даже думали, что это фейк для шоу. Пара рассталась после 8 лет брака. Они приняли решение совместно воспитывать свою дочку Настю.

Несмотря на это, в социальных сетях родителей видно, что девочка живет с мамой, Кристиной Асмус, и даже оставалась с ней во время карантина, когда она заболела коронавирусом.

Подписчики актрисы в комментариях задавали ей вопросы, почему она не отправила ребенка к бывшему супругу, но она не ответила, отметив только, что при контакте с дочерью использует маску.

Фото и видео: Instagram Гарика Харламова

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